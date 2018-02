Deel dit artikel:











Deken vat vlam op woonschip (Foto: Jan Beets/112Groningen)

Op een woonschip in Zoutkamp is vrijdagnacht brand uitgebroken. Een deken had vlam gevat.

De brandweer heeft de deken van boord gehaald, evenals een matras die ook in brand stond. De bewoner van het schip had rook binnengekregen. Hij is in de ambulance gecontroleerd. Of hij naar het ziekenhuis moest, is niet bekend.