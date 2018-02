Beschoten Clafis-directeur vond reconstructie bij Thialf 'zeer heftig'

Wat gebeurde er precies tijdens de schietpartij op de parkeerplaats van Thialf waarbij Groninger Bert Jonker gewond raakte? Voor een antwoord op die vraag speelden slachtoffer en verdachte de gebeurtenissen vrijdagavond na.

'Dat was zeer heftig en emotionerend voor hem, zoals u zich kunt voorstellen', blikt Jonkers advocaat Hans Anker terug bij Omroep Friesland.

'Bijzonder nuttige reconstructie'

Jonker werd op 7 januari 2017 beschoten op de parkeerplaats van het schaatsstadion in Heerenveen en raakte daarbij gewond aan zijn hand. Dertien maanden later keerde hij terug naar de plaats des onheils. Datzelfde gold voor de verdachte, Charles Reinier van der W. Drie politiecamera's legden de reconstructie vast. Volgens Anker was dat 'bijzonder nuttig'.



'Het is ongeveer een jaar geleden, dus de duisternis is ongeveer hetzelfde. De verhalen werden twee keer nagespeeld: een keer aan de hand van het verhaal van de verdachte en een keer op basis van het verhaal van het slachtoffer.'

Uiteenlopende verklaringen

Tussen beide verklaringen zitten namelijk belangrijke verschillen. volgens de verdachte verscheen er plotseling een wapen in de auto nadat hij Bert Jonker aansprak. Hij deed een greep naar dat wapen en werd meegesleurd door de auto, die opeens wegrijdt. Volgens Jonker werd er, zodra hij werd aangesproken door de verdachte, plotseling een wapen op hem gericht. Hij gaf gas en de auto schoot weg.

De reconstructie duurde zo'n twee uur. Er werd voor gezorgd dat slachtoffer en verdachte elkaar niet tegen konden komen.

