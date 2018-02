'Slechtvalkjes wachten vorstperiode af om te broeden'

De slechtvalkjes in de nestkast van het Gasuniegebouw zitten er nog maar net, toch hebben ze nu al een kuiltje gemaakt om hun eieren in te leggen. Dat gebeurt op zijn vroegst half maart, voorspelt slechtvalk-coördinator Jan-Pieter Hovinga.

'Vorig jaar legden ze hun eerste ei op 20 maart. Ik neem aan dat ze nu de vorstperiode afwachten. Als het volgende week min tien wordt en ze verlaten hun nest, moeten de eieren natuurlijk niet bevriezen.'

Verbeterde webcam

Het slechtvalkpaartje werd afgelopen week voor het eerst gespot in de nestkast aan de apenrots. Het gaat om het zelfde stelletje als vorig jaar. Ook dit jaar is hun wel en wee via twee webcams op de site van de Gasunie te volgen. Beter dan vorig jaar zelfs, stelt Hovinga.

'We hebben de positie van de webcam in de nestkast aangepast, zodat de broedplek nog beter in beeld komt. Ook hebben we met behulp van een hoogwerker het hokje onlangs helemaal schoongemaakt. Dat vergt nogal wat coördinatie, maar het is de moeite. We merken dat veel mensen het leuk vinden om de vogels te volgen.'

De beelden van de slechtvalkjes werden vorig jaar een half miljoen keer bekeken.

