Brandweer redt paard uit sloot De brandweer trekt het paard weer op het droge (Foto: Mark Heikens/112 Groningen) Een tractor biedt hulp bij de reddingsactie (Foto: Mark Heikens/112 Groningen) Het natte paard wordt warm toegedekt (Foto: Mark Heikens/112 Groningen)

Aan de Wagenborgenweg in Nieuwolda is zaterdagochtend een paard uit een sloot gered. Het dier was daar rond half elf in terecht gekomen.

De brandweer van Scheemda kwam ter plaatse om het dier weer op het droge te krijgen. Ook omstanders staken een helpende hand toe. Die inspanningen loonden, want het paard kon korte tijd later in veiligheid worden gebracht.