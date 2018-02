Deel dit artikel:











'Die brommer is een stukje nostalgie, zo jammer dat ik hem niet meer heb' Jan Drenth oog in oog met een Kreidler Grand Prix 4 Speed (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord) Op de beurs zijn volop tweedehands bromfietsen te vinden (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord) Ook aan onderdelen is geen gebrek (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Oog in oog met een blinkende Kreidler Grand Prix 4 Speed met verchroomde tank, dwalen de gedachten van Jan Drenth af naar vroeger. 'Ik had er net zo een', vertelt de Bedummer. Hij is zaterdag één van de vele bezoekers van de Oldtimer Tweewielerbeurs in de Eurohal in Zuidbroek.

'Ik zat op het LTS, was 16 en iedereen had een bromfiets. Maar ja, geld hè... Hij kostte 1100 gulden, dat weet ik nog heel goed. Maar mijn pa zei: 'geen probleem. Ga jij maar vakantiewerk doen om me terug te betalen.' Na zes weken werken bij de Winschoter Courant had ik zelfs nog wat geld over voor wat tasjes aan de brommer. Zo jammer dat ik hem niet meer heb.'

Die van mij ging wel negentig. Ik voelde me als een Ferrari-rijder Jan Drenth - Bezoeker Oldtimer Tweewielerbeurs Drenth staat symbool voor de doorsnee bezoeker van de Oldtimer Tweewielerbeurs. Daar struinen zaterdagochtend tientallen liefhebbers langs stands vol onderdelen en tweedehands bromfietsen. Ook Drenth is op een missie. 'In de schuur staat nog een oldtimer die ik wil opknappen. Een andere tank erop, de velgen opnieuw verchromen en een paar nieuwe motoronderdelen installeren. Ik wil er graag weer op rijden. Dat is een stukje nostalgie, want ik heb er leuke herinneringen aan. Vroeger reden we met een aantal jongens overal naartoe op zaterdagavond. Die van mij ging wel negentig. Ik voelde me als een Ferrari-rijder.'