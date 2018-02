'Vandaag laten Groningers en Friezen zien dat de maat vol is'

Een groep van zo'n veertig actievoerders uit de provincies Groningen en Friesland protesteerden zaterdagochtend gezamenlijk tegen de gaswinning. Dat gebeurde in het grensgebied van beide provincies, bij het gasboringstation in Opende. Het thema van de manifestatie was 'samen van het gas af'.

'Door samen met Friesland op te trekken, hopen we de zeggenschap over gaswinning in onze regio te vergroten', verklaart Bram Schmaal namens Groninger Belang het gezamenlijke protest.

'Vuist richting Den Haag maken'

De Friese inbreng kwam onder andere van Corlienke de Jong, fractievoorzitter van de Fryske Nasjonale Partij. 'Vandaag laten we opnieuw zien en horen dat de maat vol is', spreekt zij de kou trotserende actievoerders luidkeels toe.



'We moeten een vuist maken richting Den Haag en richting de NAM. De gaswinning moet stoppen, er moet een omgekeerde bewijslast komen en een goede schaderegeling.



De regels voor schadeafwikkeling moeten overal hetzelfde zijn. Gelijke monniken, gelijke kappen Corlienke de Jong - Fractievoorzitter Fryske Nasjonale Partij

De Jong beklaagt zich nadrukkelijk over de bestaande schadeafwikkeling. Die regels zouden volgens haar in veel meer gebieden toegepast moeten worden dan nu het geval is.

'Ze gelden bijvoorbeeld nog niet voor Friesland. Sterker nog, ze gelden voor slechts een paar gemeenten in Groningen. Hoe vreselijk het daar ook voor de mensen is, de regels moeten voor alle gebieden hetzelfde zijn. Gelijke monniken, gelijke kappen.'

Steun voor vrienden en familie

Eén van de deelneemsters aan de manifestatie wil zich laten horen om haar vrienden en familie te steunen. 'Die wonen nog in Groningen, dus we ervaren hun ellende bijna dagelijks. Zelf woon ik inmiddels in Friesland, maar we gaan ervoor strijden dat zoiets hier niet gebeurt. Wat die mensen in Groningen is aangedaan, dat is verschrikkelijk.'

