IJsbanen open? Nog even wachten, zegt Harma

Nederland is al een paar dagen in de ban van het koude winterweer. En vooral van het vooruitzicht om op natuurijs te kunnen schaatsen.

Toch moeten we nog even geduld hebben, zegt RTV Noord-weervrouw Harma Boer. 'Het waait en als het flink waait, is de ijsgroei minder.'

Goed vooruitzicht

De komende dagen gaat de wind liggen en daalt de temperatuur verder. Die blijft dan ook overdag onder het vriespunt. 'En dan kan het zeker wel', voorspelt Harma.

Lees ook:

- Vaarverbod van kracht om ijsvloer te laten groeien

- Dit moet je weten als je door het ijs zakt

- 'IJslezers' concluderen: 'Het ijs is nog te dun'

- Het kán: dinsdag marathon in Noordlaren