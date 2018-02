Scheuvelkoorts: de voorbereidingen worden getroffen

Het bestuur van de ijsvereniging in Bedum komt zaterdag bijeen om voorbereidingen te treffen voor schaatsplezier de komende dagen.

Ondanks dat de ijsbaan nog niet open is, wordt Lennie door haar moeder met op maat gemaakte houtjes al op het ijs gezet.

'Het is nog even afwachten'

'Lennie is een uitzondering', vertelt ijsmeester Tonnie van der Werf. 'Aan de rand van de ijsbaan is het ijs dik genoeg en we houden haar goed in de gaten.'

Dinsdag of woensdag gaat de ijsbaan in Bedum naar verwachting open. Maar het is nog even afwachten. 'We roepen nu wel dinsdag of woensdag maar het moet nog wel even gebeuren', vertelt van der Werf.

Slijpen

In Appingedam draait de schaatshandel intussen op volle toeren. Bij hardloper Jan Venhuizen loopt het zweet nog net niet van zijn gezicht.

Hij heeft een nieuwe ruimte met drie professionele slijpers. Ook de schaatsen van presentator Derk Bosscher worden klaargestoomd voor aankomende week.

Nieuwe noren

Er worden bij Venhuizen niet alleen schaatsen geslepen, er worden ook schaatsen verkocht. Ella Remerie is klaar voor het natuurijs. Ze heeft vorige week geoefend in Kardinge en ze is met een nieuw paar noren helemaal klaar voor volgende week.

