Bewoners aanleunwoningen Vondelhuys zitten in de kou

De bewoners van de aanleunwoningen van het Vondelhuys in Winschoten zitten met deze kou zonder kachel. Martine vindt het maar triest en schakelt Expeditie Grunnen in.

'Ik heb jullie dit bericht gestuurd namens mijn oma, zij woont in het Vondelhuys. De bewoners zijn er aardig zat van, ik persoonlijk vind het ook erg triest', vertelt ze aan het team van Expeditie Grunnen.

'We zijn er klaar mee'

Bij aankomst in het Vondelhuys wordt het team ontvangen door een hele club bewoners. De kachel doet het net weer, maar vanochtend vroeg zaten de bewoners opnieuw in de kou. 'Het is de zoveelste keer', roepen ze door elkaar heen. 'We zijn er klaar mee.'

Warme kleding

Met een jas aan en een dikke sjaal om ,is het voor de inwoners te doen in het pand. Maar ze wachten op een oplossing. Want zeggen ze: 'Waarom betalen we huur om in de kou te zitten?'

De bewoners starten een protestactie met het inschakelen van Expeditie Grunnen. Presentator Derk Bosscher belooft de bewoners, dat hij opnieuw langskomt als het probleem niet opgelost wordt.

