Kastenbouwer geroyeerd door woonbranche; bedrijf gaat in beroep (update)

Röllfink Ambachtelijke Interieurspecialisten uit Groningen en Harlingen is geroyeerd door CBW-erkend, het garantiefonds van de woonbranche. De organisatie heeft ook aangifte gedaan van fraude en oplichting.

Dat meldt het televisieprogramma Kassa (BNNVARA) zaterdagmiddag. Klachten over forse aanbetalingen op inbouwkasten die niet geleverd werden, zijn daarvoor aanleiding. In een reactie laat Röllfink weten in beroep te gaan tegen het royement.

Achterstand van betaling

Het bedrijf werd in april vorig jaar opgericht en is in Groningen gevestigd aan de Duinkerkenstraat. In mei werd het toegelaten tot het garantiefonds, dat 2.100 ondernemingen in de woonbranche vertegenwoordigt.

Röllfink had bij CBW-erkend ook een achterstand van betaling. Uit het garantiefonds worden onder meer klanten schadeloos gesteld als die een aanbetaling hebben gedaan bij een onderneming die failliet gaat.

Gedupeerde klanten

Volgens de branchevereniging heeft Röllfink nooit een bijdrage gedaan aan het fonds. Over Röllfink waren de laatste tijd klachten verschenen op onder meer Google Reviews en Klachtenkompas, dat onderdeel is van de Consumentenbond.

Ook bij Kassa en CBW-erkend meldden zich gedupeerde klanten. Die hadden aanbetalingen gedaan op luxe inbouwkasten van soms meer dan 2.100,- euro, maar de levering werd alsmaar uitgesteld.

Verkeerde kast

Als er uiteindelijk geleverd werd, dan was het vaak een verkeerde kast van inferieure kwaliteit, klopten de maten niet en ontbraken onderdelen. Het bedrijf van de Harlingse ondernemer Nol Roelevink beloofde telkens weer beterschap maar maakte dat niet waar.

Speciaal meldpunt

CBW-erkend heeft een speciaal meldpunt in het leven geroepen om na te gaan hoeveel gaat klanten zijn gedupeerd. Het garantiefonds gaat na hoe Röllfink bij aanmelding door de screening is gekomen. Meer informatie hierover is te vinden op deze website.

Storing in nieuwe apparatuur

In een reactie laat Röllfink zaterdagavond weten dat het bedrijf een kasten-inbouwbedrijf heeft dat 'aantal honderden kasten' per jaar laat inbouwen. 'De kasten worden sinds vorig jaar geproduceerd in Groningen', zegt hij. Het gaat om ongeveer tien á vijftien kasten per week.

'Afgelopen jaar hebben we een paar nieuwe machines besteld. Daar zijn een paar storingen mee geweest. Dat is heel vervelend, want normaal duurt het inregelen van de nieuwe machines een week of twee. Nu hebben we daar tussen de zes en acht weken last van gehad', vervolgt Röllfink.

Niet aan toe gekomen

'Nou zou dat op zich geen probleem zijn, was het niet dat we ook zo'n 50 tot 60 klanten in die periode moeten bedienen. Die hadden graag de kast willen hebben, maar daar zijn we toen niet aan toe gekomen', vervolgt Röllfink

'We moesten ook de rest van onze planning helpen. Die klanten hebben we zo goed als het ging gebeld en gevraagd of ze wat langer konden wachten. Sommigen konden we inplannen voor januari of februari. Anderen hebben hun aanbetaling terugbetaald. Nog weer anderen hebben gezegd dat ze een korting wilden op de eindfactuur.'

Voor een groot gedeelte doorheen

'Volgens mij komen er nu drie mensen in Kassa. Dat waren ook alle drie al mensen van wie hun geval al opgelost was. Er zit een Belgische klant tussen, waar we aankomende week de kast gaan inbouwen', zegt Röllfink

'Die kast is afgelopen week klaargemaakt. Er was een kast ingebouwd in juli of augustus, maar die was niet goed. Toen hebben wij gezegd: wij bouwen een hele nieuwe kast voor u, maar u moet ons even de tijd geven.' Röllfink noemt nog een aantal andere voorbeelden van klanten, van wie de klachten in ogen van het bedrijf zijn opgelost.

Beroep

Röllfink zegt dat zij het besluit van CBW afgelopen week hebben ontvangen en hiertegen in beroep gaan. 'Wij zijn volop bezig met verbeteringen en het uitleveren van kasten. We willen dat het zo goed mogelijk wordt afgerond', besluit Röllfink.