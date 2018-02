Expeditie Grunnen: keurt 150 runderen op Rundvee Show

De afgelopen weken zijn we met Expeditie Grunnen bij verschillende jonge boeren en boerinnen geweest. Deze kinderen t/m 12 jaar waren druk aan het oefenen voor de Groninger Rundvee Show. Vandaag was het eindelijk zover.

In de manege in Bedum waren ruim 150 runderen tijdens de negentiende editie van de provinciale wintershow. Expeditie Grunnen nam een kijkje.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Lennie (4) gaat het ijs op

- De schaatsen van Derk worden geslepen bij Jan Venhuizen

- Bewoners aanleunwoningen Vondelhuys zitten in de kou

Oud-scheidsrechter Louw Hekkema heeft oranje ballonnenboom

- De eerste lammetjes in Eenrum zijn geboren

- Outdoor foodfestival in Winsum

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

