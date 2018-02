Schaatsers wagen zich op Paterswoldsemeer, ijsbaan Noordlaren nog dicht

Op het Paterswoldsemeer zijn zondagochtend de eerste schaatsers gespot. Hoewel schaatsen op open water nog ten strengste afgeraden wordt, zwierden er ter hoogte van de Meerweg toch een aantal liefhebbers over het ijs.

'Nee, ik ben helemaal geen schaatser', vertelt één van hen. 'Ik heb geen touw of iets dergelijks bij me, maar er zijn hier genoeg mensen die me kunnen redden. Als er drie mensen bij elkaar stilstaan op het ijs vertrouw ik het wel.'

Aan de stadskant van het meer ligt het water overigens nog volledig open.

Zwieren over het dunne ijs

Zon zit Noordlaren dwars

Op de ijsbaan van Noordlaren kan nog niet geschaatst worden. Vannacht werd er wel gesproeid, maar dat leverde nog geen begaanbare ijsvloer op. Bovendien doet de volop aanwezige zon de ijslaag vandaag geen goed.

De komende nachten daalt de temperatuur opnieuw flink en is er kans op strenge vorst.

Lees ook:

- Dit moet je weten als je door het ijs zakt

- Scheuvelkoorts: de voorbereidingen worden getroffen

- IJsbanen open? Nog even wachten, zegt Harma