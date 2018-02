Deel dit artikel:











Droogdok zinkt naar bodem bij Lauwersoog Schermen moeten watervervuiling door olie voorkomen (Foto: De Vries Media)

Het droogdok in de haven van Lauwersoog was tientallen jaren een vertrouwd gezicht.Nu is het verdwenen, naar de bodem van de haven.

Enkele weken geleden was al begonnen met de sloop van het dok. Het was niet langer in gebruik en er restte niets meer dan het gevaarte te slopen. Tijdens de eerste werkzaamheden ging het echter al mis. Gezonken Het gevaarte van ruim 110 meter raakte tijdens de verplaatsing een pilaar en liep vol met water. Vervolgens kwam het scheef te liggen en kwam er steeds meer water in terecht. Met behulp van reservepompen kon het dok echter nog boven water worden gehouden, tot het zondagochtend vrijwel in tweeën brak. Het dok heeft inmiddels haar nieuwe rustplaats gevonden, op de bodem van de haven. Olieschermen Het zal waarschijnlijk flink wat moeite kosten om het gevaarte van bijna 1900 vierkante meter grootte weer boven water te krijgen. Rondom het wrak liggen olieschermen opgesteld. Op die manier wordt voorkomen dat het water ernstig vervuild raakt. Het dok verloor een klein jaar geleden haar functie. Toen is een loods in gebruik genomen. Hier worden schepen die op bezoek komen bij de technische dienst van het bedrijf, drooggezet met behulp van een speciale lift.