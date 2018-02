Roeiers trotseren winterkou tijdens ingekorte Gyas-Hunze Race

Het was kantje boord vanwege het winterse weer, maar hij ging zaterdag tóch door: de 41e editie van de Gyas-Hunze Race. De roeiwedstrijd is één van de eerste krachtmetingen van het seizoen en wordt traditioneel eind februari gevaren, als het weer meewerkt.

Vanwege het winterweer besloot de organisatie de wedstrijd in te korten, van twee dagen naar één. In de loop van de wedstrijddag trad echter ook nog vertraging op. Daarom verviel de laatste heat. De organisatie vond het niet verantwoord om de roeiers met de invallende kou en duisternis nog het water op te sturen.



Clubs verhuisd, parcours gelijk

De roeiwedstrijd werd vroeger gehouden tussen het botenhuis van studentenroeivereniging Gyas aan de Regattaweg en het botenhuis van burgerroeivereniging de Hunze tegenover het Groninger Hoofdstation. Beide verenigingen zijn inmiddels verhuisd, maar de wedstrijd wordt nog steeds op hetzelfde parcours van ongeveer 2,5 kilometer gehouden.

Beperkte ruimte

De route voert de roeiers van de rand van de Stad via het verbindingskanaal naar het centrum. Vanwege de beperkte ruimte in de grachten en onder de bruggen startten de ploegen met een korte interval na elkaar. Omdat er meer dan 180 ploegen deelnemen werd er in verschillende heats, verspreid over de dag gestart.