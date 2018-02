IJsberen Wildlands voorspellen: Noordlaren krijgt eerste natuurijsmarathon

Noordlaren mag zich verheugen op de eerste marathon op natuurijs. Dat is de uitkomst van een wel heel bijzondere voorspelling in dierentuin Wildlands, georganiseerd door Omroep Gelderland.

Om de uitslag te bepalen ging men niet over één nacht ijs. Het dierenpark in Emmen liet namelijk vier ijsberen los op emmers met daarop de namen van de concurrerende natuurijsbanen. 'Want als er iemand een neus voor goed ijs heeft, zijn het deze ijsberen wel', klinkt het met een knipoog.

Noordlaren kwam dus als winnaar uit de bus en versloeg Veenoord, Haaksbergen en Arnhem.

Bekijk de uitkomst hier:

