Video: Bouwwerkzaamheden aan de Helperzoomtunnel

Ondanks de kou zijn bouwvakkers hard aan de slag met de Helperzoomtunnel. Die gaat de verbinding vormen tussen het Europapark en de zuidelijke wijken van de Stad Groningen en komt in de plaats van de spoorwegovergang aan de Verlengde Lodewijkstraat.

De werkzaamheden vinden plaats in het kader van de ombouw van de Zuidelijke Ringweg van de Stad.

Onder het spoor schuiven

Bijzonder aan de bouw is dat de complete tunnel naast het spoor gebouwd wordt en als die klaar is onder het spoor geschoven wordt. De ruim zes miljoen kilo zware tunnel die 45 lang en zeven meter hoog is wordt in het Hemelvaartweekend in mei op zijn plek geschoven.

100 uur de tijd

De bouwers hebben in dat weekend 100 uur om het spoor weg te halen, meer dan 10.000 kubieke meter grond af te graven en de tunnel via een glijbaan op zijn plek te duwen. Als de tunnel op zijn plek ligt, worden de spoorbanen weer gemonteerd, kunnen de treinen rijden en wordt het geheel verder afgebouwd.

Volgens de planning is de tunnel in de zomer van 2018 klaar is. Fietsers, voetgangers, auto's er dan gebruikmaken van maken. Voor vrachtverkeer is de tunnel verboden.

