Kastenbouwer Röllfink gebruikt misleidende foto's en recensies

Eigenaar Nolke Roelevink van kastenbouwer Röllfink Ambachtelijke Interieurspecialisten uit Groningen gebruikt misleidende foto's en recensies op zijn website.

Zaterdag meldde televisieprogramma Kassa (BNNVARA) dat het bedrijf van Roelevink geroyeerd is door CBW-erkend, het garantiefonds van de woonbranche. Uit dit garantiefonds worden onder meer klanten schadeloos gesteld als die een aanbetaling hebben gedaan bij een onderneming die failliet gaat.

Klachten

Het programma ontving meerdere klachten over forse aanbetalingen op inbouwkasten, die vervolgens niet geleverd werden. Sommigen hadden aanbetalingen gedaan van meer dan 2.100,- euro, maar de levering werd alsmaar uitgesteld.

Uit e-mailcorrespondentie die RTV Noord heeft ingezien tussen Röllfink en een klant, blijkt dat het maanden duurt voordat de kasten worden geleverd. Na levering komen klanten erachter dat de meeste planken niet goed zijn. 'Alles dient vervangen / hersteld te worden, op gemarkeerde planken na.' In dit geval werd de bestelling in september vorig jaar gedaan, maar zijn zondagmiddag de juiste planken nog niet geleverd.

Door het degelijk advies en een vertrouwd gevoel raad ik iedereen een Röllfink kast aan Marieke

Zaterdagavond liet Roelevink weten dat het bedrijf storingen heeft gehad met een aantal machines. 'Dat is heel vervelend, want normaal duurt het inregelen van de nieuwe machines een week of twee. Nu hebben we daar tussen de zes en acht weken last van gehad', zei hij.

Website

Op de website van het bedrijf zijn een aantal foto's te zien van inbouwkasten. Nu biedt Google de mogelijkheid om afbeeldingen te uploaden, om te kijken waar op het web deze afbeelding nog meer voorkomt. Dit heet 'Google reverse image search'

Als we dit doen voor een aantal foto's die wij tegenkomen op de website, komen wij uit op onder andere Franse en Poolse websites waar de foto's eerder zijn gepubliceerd dan op de website van het bedrijf.



Reviews op site

Bovenaan de site van het bedrijf staan ook twee beoordelingen van klanten. Zo schrijft Marieke uit Groningen: 'Ik ben zeer goed geadviseerd over de materialen en kastindeling. Door het degelijk advies en een vertrouwd gevoel raad ik iedereen een Röllfink kast aan. Ik heb nu een prachtige Röllfink kast staan in mijn werkkamer.'

De afbeelding die naast Marieke staat, komen wij ook tegen met het hulpmiddel van Google. Het blijkt dat deze foto veel vaker wordt gebruikt, en op meerdere websites staat omschreven als 'Factory worker happy stockfoto's', oftewel een vrolijke fabrieksmedewerker.

Ook Edgar uit Amsterdam, die de andere review op de site schrijft, komen wij in Google tegen met de omschrijving 'Man searching through severs data center stock foto', oftewel een man die in computerservers aan het zoeken is.

'Heel normaal'

Volgens Roelevink is het 'heel normaal' om deze foto's te gebruiken. 'Toen we ons bedrijf begonnen, hadden we nog geen eigen foto's van onze producten. Daarom vroegen we de websitebouwer om stockfoto's te gebruiken. Op onze pagina projecten staan wel foto's van onze eigen producten.'

Mijn grootste frustratie is dat Röllfink heeft geëist dat we die review verwijderden Tom

Op de bewuste pagina staan tientallen foto's van inloopkasten. Een aantal hiervan komen wij niet tegen op andere website, maar de eerste die wij probeerden zagen we wederom op een andere site.

Roelevink verzekert dat de reviews op de eigen website wel echt zijn. 'De foto's zijn inderdaad stockfoto's, maar de reviews zijn geschreven door tevreden klanten van ons.'

Beoordelingen op Google

Google biedt ook de mogelijkheid om bedrijven te beoordelen, op een schaal van één tot en met vijf.. De beoordeling van Röllfink is hier te vinden. Het bedrijf heeft een cijfer van 2,5 uit zestien beoordelingen. Van deze zestien beoordelingen, geven tien een één. De zes andere beoordelingen zijn allen een vijf.

Als we kijken naar de mensen die het bedrijf een vijf geven, zien we dat de enige bijdragen die deze mensen aan Google hebben gedaan over dit bedrijf gaan. Ook hebben zij geen profielfoto's. Meerdere mensen die het bedrijf beoordelen met een één, hebben wel beoordelingen gegeven aan andere bedrijven op Google.

Chantage

In Kassa zei Tom, een van de gedupeerden, dat hij een negatieve review heeft geschreven op Google over het bedrijf. 'Mijn grootste frustratie is dat Röllfink heeft geëistdat we die review verwijderden.'

'Want anders dreigden ze impliciet dat we konden rekenen op een schadeclaim van 60.000,- euro. Want ze claimden dat zij door onze review zoveel omzetverlies hebben geleden.'

Roelevink zegt hierover: 'Ik heb overlegd met mijn advocaat hierover. Na de review van Tom zagen we dat er minder mensen reageerden op onze producten. We maakten een berekening, die inderdaad uitkwam op zestigduizend euro. We vroegen daarop beleefd of Tom de review wilde verwijderen. Daar hebben we niet mee gedreigd.'

Tien euro kapitaal

Uit gegevens in het register van de Kamer van Koophandel staat dat het bedrijf is opgericht op 28 april 2017. Het bedrijf heeft volgens de gegevens nul werkzame personen en in totaal tien euro in kas.

Volgens Roelevink is dit logisch, omdat je bij inschrijving in het handelsregister 'nou eenmaal nog geen kapitaal en nog geen werknemers in dienst hebt. Daarom zet je daar nul neer.' Hij zegt dat het bedrijf is begonnen met een investering van zestig- tot zeventigduizend euro.

Je wordt financieel uitgekleed. Je verliest altijd, je bent je geld kwijt Tjitse Pasma

Rechtszaken

Roelevink wordt ook genoemd in meerdere rechtszaken en faillissementen. Kassa kwam in contact met de gepensioneerde advocaat Tjitse Pasma, die als curator het failliete verzekeringskantoor van Roelevink in 2007 heeft afgehandeld.

'Hij komt met dure auto's aanrijden als dé gevierde en financieel geslaagde zakenman. (...) Die projecten, dat zijn allemaal luchtballonnen. Je wordt financieel uitgekleed. Je verliest altijd, je bent je geld kwijt', zegt Pasma. Ook wordt Roelevink genoemd in twee fraudezaken in Zuid-Afrika, waar hij een aantal jaren heeft gewoond.

'Geen strafblad'



Roelevink zegt in een reactie: Ik ben in 2011 teruggekomen voor een rechtszaak. Ik werd beticht door een curator dat ik oneigenlijk geld uit de boedel had getrokken. Daar heb ik me altijd tegen verzet en gezegd dat het niet waar was.'

'De curator zat op zeven ton. Hij bleef procederen totdat hij zijn gelijk ging krijgen. Met het gevolg dat het grootste gedeelte van die zeven ton niet naar schuldeisers is gegaan, maar naar hem. Voor de rechtbank ben ik vrijgesproken. Ik heb geen strafblad en geen schulden', besluit Roelevink.

Garantiefonds

Garantiefonds CBW heeft een meldpunt opgezet waar gedupeerden zich kunnen melden. Het fonds zegt te overwegen om aangifte te gaan doen wegens oplichting. Gedupeerden kunnen hun geld niet terugkrijgen, maar wel een waardebon bij een ander bedrijf dat is aangesloten bij het fonds.

