Oproep: KNRM Eemshaven zoekt redders

Een dringende oproep van het reddingstation van de Eemshaven: 'We zoeken reddingsbootbemanning!'

Het reddingsteam van de Eemshaven bestaat uit 15 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn samen verantwoordelijk voor de hulpverlening op en rond het Noordoostelijk waddengebied en Noordzee.

24 uur per dag in dienst

'Het is vrijwillige hulpverlening', vertelt Vincent Medendorp. 'Je bent in principe 24 uur per dag 'in dienst', dus dat vraagt wel wat van je. De 24 uurs dienst houdt in dat je elk moment van de dag door middel van een pieper kan worden opgeroepen.'

25 keer actie

Gemiddeld komt het reddingsteam van de Eemshaven 25 keer per jaar in actie. 'Een uitgangspunt waar je echt aan moet voldoen is dat de boot binnen 15 minuten na alarmering moet kunnen varen. Dat betekent dat je vanaf je werk- en/of woonadres binnen dit tijdslimiet aan boord van de reddingboot moet kunnen zijn', vertelt stuurman Edze Knol.

'Moet je eens kijken', zegt Knol terwijl hij vooruit wijst vanaf reddingsboot Jan en Titia Visser. 'Dit is toch enorm stoer werk'.

Zaterdag 10 maart is er een inloopdag voor geïnteresseerde redders.

