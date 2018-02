Be Quick zorgt voor stunt met overwinning in Den Haag

Be Quick 1887 heeft zondagmiddag voor een enorme verrassing gezorgd door de nummer drie op de ranglijst Quick op eigen veld met 3-2 te verslaan. De winnende treffer werd een kwartier voor tijd gescoord en kwam op naam van Thomas Careman.

Concurrenten

Een zeer belangrijke zege voor de Groningers die wel hekkensluiter blijven, maar nu gelijk staan met de nummer voorlaatst HBS en de aansluiting onderin hebben hervonden. Alleen het doelsaldo van deze concurrent is beter. Het gat met De Meern en Quick'20 is teruggebracht tot slechts één punt.

Cruciaal duel

Op zondag 4 maart wacht het cruciale thuisduel op de Esserberg tegen Jong de Graafschap dat op de veilige veertiende plaats staat en tot nu toe slechts drie punten meer verzamelde.

Dramatisch begin

De gasten begonnen dramatisch aan de wedstrijd in Den Haag en keken na 30 seconden spelen al tegen een 1-0 achterstand aan. Aanvoerder Robert Talens verspeelde de bal en Roderick Meinema kon profiteren.

Herstel

Be Quick herstelde zich prima van deze vroege tegenslag en trok de stand al in de vijfde minuut gelijk door een doelpunt van Thomas Careman. Beide ploegen speelden vol op de aanval en waren aan elkaar gewaagd.

Voorsprong

Toch waren het de gasten die met een 1-2 voorsprong de rust ingingen. Rick Wiersma zorgde na een half uur spelen voor de tweede Groningse treffer.

Langszij

Vijf minuten na de onderbreking kwam het vlot combinerende Quick toch weer langszij. Opnieuw Meinema was de plaaggeest voor de bezoekers. Opnieuw toonde de ploeg van scheidend trainer Kevin Waalderbos veerkracht.

Tweede goal Careman

Martijn Delger zette de bal een kwartier voor tijd op maat voor waarna Careman na een scrimmage met zijn tweede goal van de middag het duel besliste. In de slotfase hield Be Quick-keeper Robert Smit zijn ploeg met een knappe redding op de been en schoot Careman nog op de lat.

Stand

Be Quick heeft achttien punten uit 21 duels en heeft nog dertien wedstrijden om zich veilig te spelen in de derde divisie.

Lees ook:

- Be Quick is hekkensluiter na nederlaag op eigen veld