Boerenbroeders Cazemier pleiten voor veetunnel

Aan beide kanten van het spoor bij Niezijl hebben de broers Cazemier koeien lopen. Al geruime tijd maken ze zich sterk voor een veetunnel. Tot nu toe nog zonder resultaat.

'Op dit moment komen hier zes treinen per uur langs', vertelt Willem Cazemier.

Onmogelijk

'Met de nieuwe dienstregeling worden het acht treinen per uur. Als de trein naar Zuidhorn rijdt dan hebben we een kwartier de tijd om de 160 koeien over het spoor te brengen. We zijn daar gemiddeld 10 minuten mee bezig, dus dat wil net. Als de tijd straks gehalveerd wordt, is het eigenlijk onmogelijk'.

'We zijn een halfjaar verder'

Een halfjaar geleden hebben de broers een zienswijze ingediend bij ProRail. 'Ons voorstel van een veetunnel leek ze helemaal niet raar', vertelt Gert-Jan Cazemier. 'ProRail was het er wel mee eens. Maar nu zijn we een halfjaar verder en er is in de tussentijd niets gebeurd.'

Vertraging

'Het is gewoon gevaarlijk', gaat Gert-Jan verder. 'Met deze dienstregeling redden wij het oversteken van de koeien net. Maar ook nu al gaat het soms bijna mis. Bij vertraging van de treinen rijden ze niet op het juiste tijdstip. Wij zijn daar niet altijd van op de hoogte.'

Dat ging maar net goed

Een aantal jaren geleden is het bij Willem Cazemier maar net goed gegaan. 'Ik reed met een mestkar over het spoor en de trein kwam net achter de kar langs. Ik ben met angst en beven naar binnen gegaan, en ben de hele dag van slag geweest'.

