Deel dit artikel:











Brandweer helpt Wagenborger ijsbaan uit de problemen Brandweerslang besproeit ijsbaan Wagenborg. (Foto: 112 Groningen/Johan Wildeboer)

Door een fout in het sluizensysteem is het water van de ijsbaan in Wagenborgen weggelopen en zit er nu een kans in dat er komende week niet geschaatst kan worden.

De Wagenborger brandweer probeert te voorkomen dat de ijspret al voorbij is voordat de echte vorst nog moet aantreden. 12.000 liter per uur De brandweer helpt met het besproeien van de ijsbaan, zodat het complex aan de Elzen in Wagenborgen alsnog open kan komende week. Of dat gaat lukken is momenteel nog de vraag. Met twee waterkanonnen wordt er ruim 12.000 liter per uur op de ijsbaan gespoten.