Expeditie Grunnen: kan nog niet veilig scheuveln Merlijn Schoondorp (links) en Janneke Kruiswijk (rechts). (Foto: RTV Noord / Joyce Kranenborg)

De een na de ander komt met schaatsen onder de arm aanlopen in Noordlaren, maar het ijs is niet dik genoeg. De felle zon brengt het ijs niet veel goeds. Nog maar even afwachten dan!

Geschreven door Joyce Kranenborg

Redacteur social media