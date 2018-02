Door de mand: Kees Vlietstra weet wat Erben écht overkwam

Om eerlijk te zijn had ik CNN nou ook niet direct verwacht in Engelbert, maar waar waren Studio Sport, Shownieuws, Rondo, Bureau Sport, Dagblad van het Noorden, De Gezinsbode, OOG TV en godbetert mijn eigen RTV Noord?

Afgelopen dinsdagmiddag werd bekend dat ik vanaf volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer ben van de Groninger korfbalvereniging Nic./John Schokker Makelaardij. Ik verwachtte naar aanleiding van dit persbericht een volksoploop in mijn woonplaats. In opdracht van de veldwachter was het weiland voor ons huis omgebouwd tot parkeerplaats voor de straalwagens van de omroepen. Buurman, boer Klop, was zelfs zo aardig om zijn erf beschikbaar te stellen als helikopterplatform. Ik had knipselmappen met achtergrondinformatie over mijn coachverleden laten maken zodat de persdiensten een 'eigen' verhaal konden maken. Een dag eerder de 'Coach van het Jaar 2012' trofee van zolder gehaald, afgestoft en 'onopvallend' op de keukentafel gezet. Naast de schaal met warm appelgebak. Ik was er helemaal klaar voor. Laat de persmannetjes maar komen.

Wat een deceptie. Geen persmannetje gezien. De enige die dinsdagmiddag aanbelde was een pakketbezorger van DHL. Of ik wel een pakketje wilde aannemen voor de buurvrouw. Ik heb hem nog lauw appelgebak aangeboden. Hij bedankte beleefd, had het te druk.

Uit pure verveling de tv maar weer aangedaan. Olympische Spelen in PyeongChang. Schaatsen. Oranje Boven. Knap. Daar wel veel pers. Bert Maalderink was twee week in topvorm. Direct na afloop van winnende of teleurstellende races was hij kritisch, objectief en vooral eerlijk. Onafhankelijke journalistiek zoals het hoort.

In een hele andere rol was Erben Wennemars ook aanwezig. Erben is al jaren het behang bij dat schaatsen. Hij is daar in zijn rol als analist. Analist-Erben. Maar ook als Voorzitter-van-de-Sven-Kramer-fanclub-Erben. Kijk-mij-nog-fit-zijn-Erben. Lactaathoofd-Erben. Ik werd na dag drie een beetje moe van Erben. Erben niet van zichzelf. Die bleef maar lullen over gas geven, Sven, diep zitten, helemaal kapot gaan, Sven, slopen, melkzuur uit je oren, rondje 30 punt 2, mountainbiken, turbo erop, Sven, verzuren, dit zijn wel de Spelen he, fantastisch en Sven. Gastvrouw Dione de Graaf hoorde het al niet eens meer. Die keek tijdens de zoveelste lofzang van Wennemars op Sven loensend naar Rintje Ritsma, de andere analist.

Oermens Wennemars kwam in de eerste week van de Spelen met 20 hechtingen in zijn hoofd de studio binnen. Hij was van zijn fiets gevallen. Zei hij. Hij was door de achterruit van een auto geknald. Zei hij. Hij had zijn ritje ook gewoon op Strava gezet dus hij had een sluitend alibi. Zei hij. Jammer, gemiste kans voor Erben. Wat was het namelijk goed geweest voor het algemene beeld als hij gewoon had verteld wat er écht was gebeurd. Aangereden door de medaille taxi nadat hij, dronken van de soju (Koreaans gedistilleerde drankje van rijst, 20-45% alcohol), een louche karaoke bar was uitgestrompeld met aan beide armen een geil animeermeisje. Maar nee hoor, Erben koos voor het aloude sportadagium: Wat in PyeongChang gebeurt, blijft in PyeongChang.

Inmiddels kreeg ik in het Engelbertse via whatsapp enkele warme felicitaties over mijn benoeming als hoofdtrainer van Nic. Ook via Twitter kwamen reacties. Journalist Henk Elderman tweette: 'Lastige klus voor Vlietstra om 'van gras heu' te maken bij @Nic_korfbal. Weinig talent in de regio en toppers komen niet naar Grunn.'

Beste Henk, ten eerste: er is overal talent dus ook in de regio. Zelfs in onze regio. Ten tweede: toppers als in Nederlandse internationals komen niet direct naar Nic., dat klopt. Wel buitenlandse internationals. Zo speelde er onlangs tegen Groen Geel geen enkele Nederlandse man in de basis. Wel een international uit Ierland (Conroy), uit Duitsland (Müller), uit Taiwan (Wu) en uit Friesland (Boonstra). Toppers komen dus wel degelijk naar Grunn. Ten derde: waar was je afgelopen dinsdag persmeneertje? Ik heb je gemist. Harkstede ligt om de hoek nondeju.

De afgelopen drie seizoenen heb ik alvast kunnen wennen als coach van Nic. Wat kunnen bijbeunen als trainer-coach van de C-jeugd. Fantastisch groepje. We zijn nog steeds veel aan het experimenteren in oefenstof en speelwijze. We trainen met eigen spelregels waarin ontwikkeling voor resultaat gaat. Dit is nogal lastig in de competitie aangezien er dan opeens zo'n onafhankelijke scheidsrechter zo'n wedstrijdje probeert te leiden. Dan lopen we wel eens tegen een zeperd aan. Maar daar leren we weer van. Blijf ik ze voorhouden.

Vorig jaar speelden we met de C3 tegen de koploper ergens in Friesland. De eerste wedstrijd tegen deze ploeg hadden we thuis kansloos met meer dan 10 doelpunten verschil verloren. Voor de uitwedstrijd had ik ze zelf de verdedigende tactiek laten bepalen. Dat werkte. Het stond 1-1 in de rust. Er was geen reet aan om te zien. Controle won het van risico. Toch waren mijn C-ers zeer opgetogen in de kleedkamer in de pauze van de wedstrijd. Scorebord gevoel. Ik keek mijn spelertjes en speelstertjes trots één voor één aan. Ze lulden aan een stuk.

'Hé Keessie, wat gebeurt er als we hem nu gewoon peren?'

Ik kijk Lieske verbaasd aan. 'Wat zeg je nou meissie?'

We zitten in de kleedkamer van de sporthal Westermar in Burgum. Het is rust in de wedstrijd tussen V&V C1-Nic.C3.

'Nou,' zegt Lieske. 'Het staat 1-1. Als we nu naar de auto's gaan en we peren hem naar Groningen. Dan hebben we met 1-1 gelijkgespeeld. Toch?'

Ja, ik kijk enorm uit om komend seizoen weer voor de selectie van Nic. te staan. Wekelijkse spanning om winst en verlies. Dat gevoel had ik graag kenbaar gemaakt aan de persmannetjes onder het genot van warm appelgebak. Vertellen over visie, werkwijze en coachstijl. Een mix van het moderne vragenderwijs coachen en het Oud Gronings Met De Bek Veurzeggen. Dat het de start wordt van iets moois. Spelers beter maken. Terugkeer naar de top. Dat had ik al met al graag verteld aan de persmannetjes. Dat we gas gaan geven, gaan slopen, dat de turbo erop gaat, dat het melkzuur uit onze oren gaat spuiten, dat we kortom van gras hooi gaan maken. Enne, dat iedereen van harte welkom is. Jij ook Henk. Trouwens, kan ik volgend seizoen met je carpoolen? En wil je me na afloop van de thuiswedstrijden in Engelbert afzetten? Alvast dank.