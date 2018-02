Pluimveebedrijf in Oldekerk getroffen door vogelgriep (update)

Bij een pluimveebedrijf in Oldekerk is de vogelgriep uitgebroken. 36000 kippen moeten worden geruimd. Dat meldt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Waarschijnlijk gaat het om het type H5, een zeer besmettelijke ('hoogpathogene') variant. De ruiming vindt maandag plaats, onder toeziend oog van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Controle

Er zijn geen andere pluimveebedrijven in een straal van een kilometer rondom de getroffen boerderij. Verderop, in het gebied van drie kilometer rond het besmette bedrijf, liggen wel twee andere pluimveebedrijven. Die worden gecontroleerd op mogelijke besmetting.

'Dit is een heel slecht bericht', zegt Bart Thybaut, woordvoerder van de vakgroep Pluimveehouderij van boerenorganisatie LTO Noord, en pluimveehouder in Middelstum. 'Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, maar ik wens het ook niemand toe'.

In de papieren

HIj zegt dat met reden, want de financiële gevolgen kunnen groot zijn. Thybaut: 'Een getroffen pluimveehouder krijgt nog wel een vergoeding voor de gederfde omzet en de waarde van zijn pluimveestapel. Maar de schoonmaakkosten en dergelijke moet hij zelf betalen. En die lopen vaak in de papieren.'

Vervoersverbod

Binnen het gebied van tien kilometer rondom het getroffen bedrijf in Oldekerk is een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd. Dat heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Ophokplicht

Overigens gold landelijk al een ophokplicht voor pluimveebedrijven. Die werd eind vorig jaar ingesteld nadat vogelgriep was ontdekt op een eendenbedrijf in Biddinghuizen. Toen ging het om de gevreesde H5-variant. Ook in november 2016 werd deze maatregel van kracht en bleef dat toen ruim vijf maanden.

Thybaut: 'Er werd al voorzichtig gesproken over een versoepeling van de ophokplicht, maar daar kan de komende weken nu geen sprake van zijn'.

Lees ook:

- Kiploze Noordshow gaat op zoek naar breder publiek

- 'De vogelgriep kan zich snel verspreiden'

- Pluimvee verplicht binnen na uitbraak vogelgriep