Olympische voorspelling RUG werd verstoord door Russen

Doordat een deel van de Russische sporters werd uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen, zat de voorspelling van de RUG ernaast. Dat zegt onderzoeker Fabian ten Kate.

De Rijksuniversiteit Groningen voorspelde vooraf dat Nederland maar vijf gouden plakken zou halen in Pyeonchang. Dat werden er uiteindelijk acht. Er werden in totaal achttien medailles voorspeld, het werden er twee meer.

Uitsluiting Russen

'We konden niet zo veel met de gedeeltelijke uitsluiting van Rusland', legt Ten Kate uit. 'Dus we hebben voor Rusland een voorspelling gemaakt, alsof ze wel z'n allen mee hadden mogen doen.' Meerdere Russen werden uitgesloten vanwege doping.

De voorspelling werd een maand voor het begin van de spelen gemaakt. 'Dat een groot deel van de schaatsploeg niet mee mocht doen, daar hadden we toen überhaupt niets mee kunnen doen', zegt de econoom.

Voorspelling

De voorspellingen zijn gemaakt op basis van wereldkampioenschappen per sport en de resultaten op de vorige Olympische Spelen. Bij de spelen van 2014 in Sotsji haalde Rusland elf gouden medailles. Dit jaar maar twee. De onderzoekers kijken niet naar prestaties van individuele sporters, maar naar het aantal medailles per land.

Qua zilveren en bronzen plakken zaten de RUG-voorspellers dichter in de buurt. Er werd zes keer zilver en zeven keer brons voorspeld. Dat werd zes plakken in zowel brons als zilver.

De onderzoekers maken sinds 2000 voorspellingen voor Olympische Spelen en grote voetbaltoernooien. Of ze voor de spelen in 2020 weer een voorspelling gaan doen? 'Dat gaan we vast weer proberen', zegt Ten Kate.

