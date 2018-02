Enexis heeft personeel tekort: 'We hebben misschien wel honderden mensen nodig'

Steeds meer woningen worden aardgasvrij gebouwd en het aantal zonneparken neemt toe. Die zonnepanelen en slimme meters moeten door iemand worden aangesloten - maar personeel vinden is lastig, merkt Enexis.

'We hebben vooral behoefte aan mensen met een technische opleiding, bij voorkeur elektrotechnisch', vertelt Remco Rooker, manager Noord-Nederland bij Enexis. 'Als je alles bij elkaar optelt, hebben we misschien wel honderden mensen nodig.'

'Het wordt nu extra nijpend'

'Er kiezen steeds minder mensen voor technische opleidingen in het onderwijs, daardoor hebben wij nu een tekort. Dat is al een aantal jaren aan de gang. Maar door de economische groei die we nu hebben en de activiteiten op het gebied van energietransitie wordt het nu extra nijpend.'

In onze provincie speelt vooral de energietransitie een rol bij het ontstaan van het personeelstekort, stelt Rooker. 'Daar zie je echt dat Groningen voorop loopt. Er zijn meer wensen om gasloos te bouwen en wijken om te bouwen naar volledig elektrisch bijvoorbeeld.'

We kunnen het nog net redden. Mensen van Enexis Zwolle helpen in Groningen Remco Rooker - Enexis

'Het houdt niet over'

Lopende projecten lopen nog geen vertraging op, 'maar het houdt niet over', zegt Rooker. 'We kunnen het nog net redden. We laten bijvoorbeeld mensen van Enexis Zwolle in Groningen helpen. Of aannemers die normaal alleen in Twente werken naar Groningen laten gaan.'

Wat is de oplossing?

Hoe denkt Enexis het personeeltekort op te lossen? Rooker: 'We proberen via de scholen het vak wat meer sexy te maken voor de jongeren. Maar we kijken ook naar mensen voor wie werk verdwijnt, die zitten met name in de administratieve sector. We proberen om die mensen om te scholen.'

'Dat is soms heel zwaar, want mensen hebben in het verleden bewust voor een administratief vak gekozen. Maar toch zijn we daarmee al een aantal keren succesvol geweest. En dan blijken het plotseling heel goede monteurs te zijn.'

