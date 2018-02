Noordlaren mikt voor de marathon voorlopig op woensdagochtend

De ijsbaan in Noordlaren is maandagochtend open gegaan voor schaatsliefhebbers. Er is afgelopen nacht een ijsvloer gelegd van zo'n twee centimeter.

De hoop is erop gevestigd om dinsdagochtend de baan aan te kunnen melden voor een meting door de KNSB, zodat mogelijk woensdagochtend de eerste marathon op natuurijs verreden kan worden. Het ijs moet minimaal drie centimeter dik zijn om in aanmerking te komen voor een wedstrijd.

Zon verstoort de ijsgroei

De zon is het grote probleem en verstoort de ijsgroei. 'We smeken om bewolking,' zegt Reinier Schwietert van IJsvereniging De Hondsrug. Schwietert is de vervanger van voorzitter Jan Geert Veldman, die deze week op wintersport is.

Giertank met water

Net als een paar weken geleden smelt het ijs door de zonkracht weg. De ijsvloer die in de nacht van zaterdag op zondag gelegd was, verdween in de loop van de dag als sneeuw voor de zon. Het vroor dusdanig veel dat zondagavond vroeg de giertank met water al een eerste keer ging rijden.

Vroeg in de ochtend

Zelfs als het overdag onder nul blijft verdwijnt het ijs. Om die reden is de kans groot, als het doorgaat, dat de marathon vroeg in de ochtend verreden wordt. Naast de zon als tegenstander heeft de organisatie te maken met Haaksbergen en Arnhem als belangrijkste concurrenten in de strijd om de landelijke wedstrijdprimeur op natuurijs.

