Rondje Groningen: Heeft prinses Elsa een bezoekje gebracht aan Veendam?

De deels bevroren fontein in Veendam (Foto: Dennie Gaasendam)

De Russische Beer zorgt voor een sprookjesachtige provincie. Fraaie winterse taferelen en meer in deze editie van Rondje Groningen.

1) IJsfontein

Door de vrieskou is de fontein op het Aquaplein in Veendam veranderd in een ijsfontein. Dat levert prachtige plaatjes op.

2) Het het nog nooit zo donker west..

Het zit FC Groningen ook niet mee. Als alle ballen op paal en lat erin waren gegaan, had FC Groningen negende gestaan. Helaas voor de FC telt 'als' niet in het voetbal.



3) Nepboetes

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) waarschuwt voor nepmails. In de mails wordt gevraagd een bedrag van iets meer dan 200 euro over te maken vanwege een verkeersovertreding. Meerdere mensen tipten ons over deze vorm van oplichting. Op de site van het CJIB staan voorbeelden van de nepboetes. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.



4) Op eenzame hoogte

Deon Prins bracht de stad Groningen schitterend in beeld vanaf grote hoogte. Het groene topje van de Martinitoren steekt fier boven de skyline van Stad uit.



5) Menkemaborg

Nog meer Groningen vanuit de lucht dankzij Instagramfotograaf 'Droninger'. Dit weekend legde hij deze zonsopkomst bij de Menkemaborg vast.



6) Oeps...een wak

Al enkele dagen wagen schaatsers zich op natuurijs, bijvoorbeeld op het Paterswoldsemeer. Het levert schitterende plaatjes op, maar de betrouwbaarheid is nog zeer klein. Daar kwam deze man maandag ook achter. Hij werd samen met nog iemand uit een wak getrokken. Brrr.



7) Bubble Ball

Voetballen als een soort levende stuiterbal. Deze week gaat de Bubble Ball Tour door de gemeente Zuidhorn. Maandag was letterlijk de aftrap. Het ziet er vloeiend uit.



8) Wie pakt de handschoen op?

Terwijl wij lekker warm bij de kachel zitten, zijn er ook mensen die op straat leven in de ijzige kou. De Open Hof houdt een handschoenenactie voor de dak- en thuislozen in Stad. Wie helpt?



