Opnieuw vluchten tussen Eelde en Kopenhagen geannuleerd

Net als vorige week maandag zijn de ochtendvluchten tussen Groningen Airport Eelde (GAE) en Kopenhagen geannuleerd. Het gaat om de vlucht vanuit Kopenhagen die om 8.50 uur op Eelde zou landen, en de vlucht van 9.15 uur naar Kopenhagen.

Volgens een woordvoerder van Groningen Airport Eelde is de oorzaak een 'technisch probleem' bij de Britse vliegmaatschappij BMI Regional. Die levert zowel het toestel als de crew aan Nordica, die de lijnvluchten uitvoert.

Alternatieve vlucht

De verwachting is dat de avondvluchten wel doorgaan, aldus GAE. De gedupeerde reizigers krijgen een alternatieve vlucht op bijvoorbeeld Schiphol of Eindhoven aangeboden. Ook kunnen ze een vlucht later nemen.

'Toeval'

Vorige week waren er ook al twee vluchten uitgevallen en in december was het acht keer raak. Zowel Nordica, BMI Regional als Gronignen Airport Eelde spraken van toeval. 'Wij zien dit niet als een groeiend probleem', zei luchtvaartmanager Onno de Jong van GAE.

