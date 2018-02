'Zorg voor duidelijke belastingregels schadevergoedingen bevingsgebied'

De belastingregels voor alle schadevergoedingen in het aardbevingsgebied moeten duidelijker worden. Dat zegt fiscaal jurist Leo Stevens, oud-hoogleraar Belastingrecht in Rotterdam.

'Hoe moet je de eventueel toegewezen schades fiscaal gaan behandelen? Dat is eigenlijk mijn grootste zorg. Is het wel belast, of niet belast? Of gedeeltelijk? Je kunt voorzien dat die vragen gaan komen. Dus wees verstandig en regel het nu meteen.'

'Zo gaan we het doen'

Hij vreest dat de Groningers anders met de Belastingdienst moeten bakkeleien over de fiscale gevolgen. Hij denkt daarbij aan bijvoorbeeld de compensatie voor de waardedaling, het geld voor de waardevermeerdering van woningen en de schadevergoedingen zelf.

'De bedoeling is dat er een coulanceregeling komt, voor de hele grote groep getroffenen. Zodat het van tevoren al in kaart wordt gebracht en uitgewerkt en de consequenties worden bezien. En dat dan door het kabinet de beslissing wordt genomen: zo gaan we het doen.'

'Hoe doe jij het?'

'Als je alles samenbrengt, heb je ook een handreiking aan alle belastingadviseurs. Die weten dan waar ze aan toe zijn en wat de rechten zijn. Maar ook aan de belastinginspecteurs, die hoeven dan niet iedere keer naar elkaar te kijken: 'Hoe doe jij het?'. Maar dan is het van hogerhand vastgelegd.'

