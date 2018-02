Vogelgriep velt ook kippenslachterij Storteboom: 'Geen risico op lege schappen' (update)

De uitbraak van de vogelgriep in Oldekerk heeft ook gevolgen voor kippenslachterij Storteboom in Kornhorn.

Door het afgekondigde vervoersverbod gaat daar sinds zondagavond letterlijk geen kip meer naar binnen of naar buiten. Het bedrijf ligt binnen een straal van tien kilometer rond de getroffen kippenhouderij. Binnen dat gebied geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, kippenmest en gebruikt strooisel.

Minimaal 72 uur

'Deze stand still duurt normaal gesproken minimaal 72 uur', zegt Benno Bruggink, woordvoerder van De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 'Maar dat kan uitlopen tot enkele weken. We houden niets langer op slot dan strikt noodzakelijk, maar zo lang we niet zeker zijn, blijft de maatregel van kracht. Het hangt er mede vanaf of nog meer bedrijven in de omgeving zijn besmet met het vogelgriepvirus.'

Corridor

Voor Storteboom is dit een tegenslag. Er weken normaal 250 mensen in twee ploegen. Die zitten nu noodgedwongen thuis. Ze krijgen overigens wel gewoon hun loon doorbetaald.

Martine Onderdijk, directeur bij de 2 Sisters Food Group, het bedrijf van Storteboom, hoopt op een spoedige ontheffing van het vervoersverbod: 'Wij zitten hemelsbreed 400 meter van de rand van het afgesloten gebied. We zijn in overleg met NVWA over een corridor, zodat we toch - onder strikte voorwaarden, zoals verzegeling - weer kippen kunnen aanvoeren.'

'Er is volop overleg, om te kijken hoe we met deze situatie omgaan. En om te kijken wanneer er eventueel weer geslacht zou kunnen worden.'

'Kijken of een corridor mogelijk is'

De NVWA denkt mee over een eventuele corridor voor Storteboom, zegt woordvoerder Bruggink. 'Binnen de tien kilometer is een vervoersverbod. Er mogen geen eieren, geen kippen en geen mest vervoerd worden. Dat blijft dertig dagen zo. Maar op het moment dat wij erachter komen waar de ziekte vandaan komt en of het niet verder verspreid is, kunnen we kijken of het mogelijk is om een corridor te maken. Want een bedrijf zoals Storteboom moet natuurlijk zo kort mogelijk stil liggen.'

Je kunt als slachterij niets tegen de vogelgriep doen, het overkomt je Martine Onderdijk - directeur 2 Sisters Food Group

'Het slaat in als een bom'

'We hoorden het gisteravond. Nieuws over vogelgriep slaat in de sector altijd in als een bom, omdat het heel ongewis is. We schrokken daar erg van', zegt directeur Onderdijk.

'Je kunt als slachterij niets tegen de vogelgriep doen. Het overkomt je als sector. Het virus is buiten, het kan een keer bij je terecht komen. Dat is heel vervelend, maar het gebeurt.'

Consument merkt er niks van

Consumenten hoeven door de sluiting van Storteboom niet te vrezen voor lege schappen in de supermarkt, zegt Onderdijk. 'De toelevering aan de supermarkten gaat gewoon door. Het is een relatief beperkt gebied dat ingesloten is op het moment. Er zijn nog genoeg andere slachterijen in Nederland om te leveren. Er is geen enkel risico op lege schappen.'

In Leek wordt wel geslacht

Pluimveeslachterij Heijs in Leek ligt net buiten het gebied en kan gewoon doordraaien.

