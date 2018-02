Deel dit artikel:











Auto eindigt op de kop in sloot (Foto: Dennie Gaasendam)

In Zuidbroek is een auto op de kop in een dichtgevroren sloot terecht gekomen. Met behulp van omstanders is de bestuurder uit het voertuig gehaald.

Vermoedelijk is de wagen op de W.A. Scholtenweg uit de bocht gevlogen. De bestuurder wordt in een ambulance gecontroleerd op eventuele verwondingen.