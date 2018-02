Lopend Vuur: Ik vind het te koud

We maken ons op voor een ijzig koude week. Zowel overdag als 's nachts vriest het de komende dagen. In de nacht daalt het kwik op sommige plekken tot -10.

De gevoelstemperatuur ligt vanwege de krachtige oostenwind nog een stuk lager. Weerman Gerrit Hiemstra stak niet onder stoelen of banken dat hij vindt dat de kou schromelijk wordt overdreven .

Een warme trui

'Het wordt koud, maar niet extreem koud, zoals een groot aantal artikelen ons wil laten geloven.' Zijn oplossing is simpel: 'Een warme trui lost het probleem wel op.'

Vind jij ook dat het allemaal wel meevalt of gruwel je van het vooruitzicht van vijf dagen non stop vrieskou?

