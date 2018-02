Achttien grootverbruikers Gronings gas in Groningen: dit zijn ze

Van de ruim tweehonderd grootverbruikers van Gronings gas, staan er achttien in de provincie Groningen. Dat blijkt uit onderzoek van Follow The Money.

In totaal gaat het om achttien locaties in Groningen waar de grootverbruikers gevestigd zijn, van vijftien verschillende bedrijven.

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat wil dat de grootverbruikers op relatief korte termijn van het Groningse gas afstappen. De tweehonderd bedrijven verbruiken gezamenlijk zo'n 5,5 miljard kubieke meter Gronings gas per jaar. Dat is ongeveer een kwart van de totale gaswinning in Groningen.

Omgeving Delfzijl

Het ministerie wilde de lijst met grootverbruikers niet openbaren, maar onderzoeksjournalisten van Follow the Money kregen het toch in handen. Uit die lijst blijkt dat de meeste Groningse grootverbruikers in de omgeving van Delfzijl staan op het chemiepark. Het gaat dan om Akzo Zoutchemie, Dow Benelux, Siniat (voorheen Lafarge Gips), PPG Industries, Zeolyst Cv en Aldel.

Andere grootverbruikers uit Groningen zijn volgens Follow The Money onder meer Avebe met twee locaties, Smurfit Kappa, Solidus Solutions met drie locaties, PPG Industries Chemicals en SuikerUnie.

Gas is bij ons niet alleen een brandstof, maar ook een grondstof Branchevereniging Bouwkeramiek

Baksteen en dakpannen

Een opvallende naam op de lijst is Steenindustrie Strating in Oude Pekela. In totaal staan er volgens Follow The Money 27 fabrikanten van baksteen en dakpannen op de lijst van grootverbruikers. De meeste van die bedrijven staan in het midden van het land, Strating is de enige in het noorden van Nederland.

De branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) zegt tegen Follow The Money dat de sector graag het gesprek met het ministerie aangaat, maar dat de mogelijkheden om van gas af te raken beperkt zijn. 'Gas is bij ons niet alleen een brandstof, maar ook een grondstof.'

Andere bedrijven

Ook PQ Silicas en Qsil (voorheen Philips Lighting) in Winschoten, Eska in Sappemeer en Hunter Douglas in Leek staan volgens Follow The Money op de lijst.

