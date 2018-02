RTV Noord wil weten: Waarop baseer jij je stem in maart?

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. In zeven Groningse gemeenten wordt op woensdag 21 maart gestemd voor een nieuwe gemeenteraad. Maar... hoe bepaal jij je stem?

Woon je in gemeente Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal of Veendam? Dan horen we graag je stem. Weet je al wat je gaat stemmen? Waarop baseer jij je stem? Vind je de gemeenteraadsverkiezingen belangrijk? En welke thema's dan?

De enquête kost zo'n drie minuten om in te vullen. De antwoorden nemen we mee in onze volgende berichtgeving over de verkiezingen.

Doe mee met de enquête!

