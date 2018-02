Deel dit artikel:











Drugsgebruikende automobilist botst tegen lantaarnpaal (Foto: Jeroen Bos/112Groningen)

Een automobilist is zondagnacht tegen een lantaarnpaal gebotst in Winschoten. De 23-jarige Veendammer had drugs gebruikt.

Op de Molenweg, bij de rotonde met de Bovenburen, verloor de man de macht over het stuur en schampte de lantaarnpaal. Na het ongeluk vertelde de man de politie dat hij coke en GHB had gebruikt. Bij het fouilleren kwam een zakje wit poeder tevoorschijn. De man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Daarna moest hij mee naar het politiebureau voor een bloedproef.