Deel dit artikel:











Groningen Airport Eelde in gesprek met Nordica over annuleringen vluchten (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Groningen Airport Eelde is in overleg met vliegmaatschappij Nordica over de vele vluchten tussen Kopenhagen en Eelde die in de afgelopen tijd zijn geannuleerd. Vanaf december was het minstens twaalf keer raak.

Geschreven door Niiwino Geertsema

Redacteur