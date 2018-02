PvdA en SP willen Veendam terug in Akkoord van Westerlee

Als het aan de Partij van de Arbeid en de SP in Veendam ligt, haakt de gemeente Veendam weer aan bij het Akkoord van Westerlee.

Volgens lijsttrekker Yvette de Raad van de Partij van de Arbeid is dat goed voor de doelgroep die nu bij Wedeka werkt en draagt het Akkoord van Westerlee bij aan een betere samenwerking om werkgelegenheid in de regio te creëren.

'Wij zijn van mening dat we met samenwerken veel verder komen dan dat we doen. In Veendam wordt gezegd: we doen het alleen', zegt De Raad.

SP: 'Bredere samenwerking is veel beter'

Ook de SP is van mening dat Veendam alsnog moet aanhaken bij het plan. 'Dan vonden we destijds ook, en nu nog steeds', stelt lijsttrekker Harrie Schoonewille.

'Veendam en Stadskanaal moeten niet hun eigen plan trekken en zelf voor de werkgelegenheid gaan. Een brede samenwerking is veel beter.'

Coalitiepartijen willen regie houden

De huidige coalitiepartijen in Veendam, GemeenteBelangen, CDA, VVD D66 en ChristenUnie, vonden eerder al dat het Akkoord van Westerlee de problemen rond werkvoorzieningsschap Wedeka niet zou oplossen. Deze partijen wilden zelf als raad de regie houden.

Bij de partijgenoten in Stadskanaal is eveneens minder enthousiasme voor het voorstel van De Raad.

PvdA Stadskanaal: 'Eerst kijken hoe het gaat'

'Ik vind dat we eerst maar eens kijken hoe het straks gaat', zegt Knoalster lijsttrekker en fractievoorzitter Egbert Hofstra (PvdA).

'Destijds hebben we beoordeeld dat er wéér een gemeenschappelijke regeling zou ontstaan, waar wij op afstand van zouden komen te staan. We stonden er niet om te springen, maar we zeggen ook niet dat we het nooit zullen doen.'

Achtergrond

De gemeenten Veendam en Stadskanaal zagen eerder geen heil in het business plan van het Akkoord van Westerlee. In dat plan werd onder meer duidelijk dat de werkvoorzieningsschappen Wedeka en Synergon zouden opgaan in één Werkbedrijf Oost-Groningen.

Vijf gemeenten hielden daar wél aan vast, waardoor Synergon opgaat in het nieuwe werkbedrijf Werk in Uitvoering.

