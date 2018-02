Wasstraat- en sportkantinerovers krijgen twee jaar cel

Een man uit Leek en twee mannen uit Friesland krijgen elk zo'n twee jaar celstraf voor een serie inbraken bij sportverenigingen, autowasstraten en scoutinggebouwen.

Gezamenlijk hebben de drie in een half jaar tijd vijftien diefstallen en inbraken gepleegd. De misdrijven vonden plaats in de drie Noordelijke provincies. In onze provincie sloegen ze toe in Groningen, Hoogkerk, Leek, Niekerk en Den Horn.

Boot gestolen voor drugs

De drie maakten onder meer laptops, bladblazers, zitmaaiers en muntgeld buit. Ook werd een boot uit Den Horn geroofd. Op internet werd de schuit verkocht voor 900 euro. De buit ging vaak op aan drank en drugs.

Bewakingsbeelden wasstraat

De zaak kwam aan het licht toen de eigenaar van een wasstraat in Hoogkerk beelden op Facebook plaatste. Daarop was te zien hoe de mannen de geldautomaat in de wasstraat kraakten.

Ruim 5.000 euro moeten de mannen terugbetalen aan de gedupeerden. De rechter veroordeelde de Leekster tot 23 cel, waarvan 12 voorwaardelijk. De Friezen kregen beiden 24 maanden cel waarvan 12 voorwaardelijk. De officier van justitie had drie jaar cel geëist.

Lees ook:

- Sportcomplex- en kantinerovers kunnen drie jaar cel krijgen

- Trio opgepakt voor autowasstraatkraken