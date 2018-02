Deel dit artikel:











Waar kun je vandaag schaatsen in Groningen? (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Het is de hamvraag voor schaatsliefhebbers in deze vorstperiode: kan er geschaatst worden op natuurijs? We zetten de ijsbanen in de provincie die open zijn voor je op een rij.

Deze ijsbanen zijn dinsdag open: - Garrelsweer, vanaf 14:00 uur

- IJsbaan Bernoulliplein in Stad Geopende ijsbaan doorgeven Weet jij ook een ijsbaan die open is? Meld het ons via redactie@rtvnoord.nl. Eerste marathon op natuurijs? Maandag werd er al geschaatst in Noordlaren. De lokale ijsvereniging De Hondsrug is daar druk bezig met de voorbereidingen op een eventuele marathon op natuurijs. Dat zal gaan gebeuren, maar de kans dat ze de eerste zijn is klein. Waaghalzen Afgelopen weekend waren er al enkele waaghalzen die schaatsten op het Paterswoldsemeer, hoewel dat ernstig werd ontraden. Op verschilende wateren in onze provincie geldt een vaarverbod. De gemalen draaien nog wel, zodat er geen water op de ijslaag komt.