Waar kun je vandaag schaatsen in Groningen? (update 13:50)

Het is de hamvraag voor schaatsliefhebbers in deze vorstperiode: kan er geschaatst worden op natuurijs?

We zetten de ijsbanen in de provincie die open zijn voor je op een rij. Dit doen we op basis van ingestuurde tips en mededelingen op social media of websites van de ijsbanen.

Achter een aantal banen zit een link naar de locatie op Google Maps. Zo kun je er makkelijk komen.

Deze ijsbanen zijn woensdag open:

- Alteveer, vanaf 13:00 (locatie)

- Bedum, vanaf 13:00 voor de jeugd

- Rhederbrug/Bellingwolde, vanaf 13:00

- Bernoulliplein in Stad (locatie)

- Drieborg, vanaf 13:00 (locatie)

- Delfzijl, vanaf 15:00 (locatie)

- Finsterwolde, vanaf 13:30 (locatie)

- Froombosch

- Garmerwolde (locatie)

- Garrelsweer, vanaf 14:00

- Glimmen (locatie)

- Kiel-Windeweer

- Musselkanaal, vanaf 13:00 (locatie)

- Middelstum, voor jeugd vanaf 10:00 (locatie)

- Niehove

- Noordlaren (locatie)

- Oude Pekela, vanaf 13:00

- Scheemda, vanaf 13:00

- Sebaldeburen, ijsclub Volharding

- Stadskanaal (locatie)

- Stedum

- Ter Apel (locatie)

- Ter Apelkanaal

- Tjuchem, vanaf 13:00 (locatie)

- Uithuizen, vanaf 13:30

- Westerlee, vanaf 13:00 (locatie)

- Wijert Zuid in Stad (locatie)

- Woldendorp (locatie)

Ook in Drenthe wordt volop geschaatst. RTV Drenthe heeft een overzicht.

Deze ijsbanen gaan donderdag open

- Muntendam, vanaf 13:00

- Wirdum, vanaf 13:00

- Zuidbroek, vanaf 10:00 (locatie)

- Zuidwolde, vanaf 10:00 (locatie)

- Zoutkamp

Geopende ijsbaan doorgeven

Weet jij ook een ijsbaan die open is? Meld het ons via redactie@rtvnoord.nl. Het is handig om de locatie dan ook mee te sturen, dan kan iedereen de baan vinden.

Waaghalzen

Afgelopen dagen waren er al enkele waaghalzen die schaatsten op het Paterswoldsemeer, hoewel dat ernstig werd ontraden.

Op verschillende wateren in onze provincie geldt een vaarverbod. De gemalen draaien nog wel, zodat er geen water op het ijs komt.