Waar kun je vandaag schaatsen in Groningen? (update 17:30) Schaatsen in Noordlaren (Foto: 112Groningen.nl)

Het is de hamvraag voor schaatsliefhebbers in deze vorstperiode: kan er geschaatst worden op natuurijs? We zetten de ijsbanen in de provincie die open zijn voor je op een rij.