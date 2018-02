Deel dit artikel:











Misbruik van neefje leidt tot voorwaardelijke celstraf (Foto: Walt Stoneburner/ Flickr CC)

Een 33-jarige man uit Ter Apel is voor ontucht met een minderjarige veroordeeld tot vier maanden celstraf. De straf is geheel voorwaardelijk, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft.

Het Openbaar Ministerie had twee jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Jeugdstraf De man was in de periode van de ontucht zelf 14 jaar oud. De rechtbank besloot hem daarom een jeugdstraf op te leggen. Naast de vier maanden voorwaardelijke celstraf moet hij meewerken aan behandeling en zich melden bij reclassering. Bewezen De rechter vindt bewezen dat de man zich van januari 1999 tot november 2002 meerdere malen schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van zijn neefje, die toen toen vijf jaar oud was. De Ter Apeler lokte het kind naar de zolder van de ouderlijke woning. Dat gebeurde tijdens visites en verjaardagen bij de ouders van de man. Trainer Hij mag van de rechters wel als trainer actief blijven in het sportverenigingsleven. De reclassering adviseerde dat de man te verbieden, omdat hij minderjarigen traint. Vrijspraak Ook zou de man het dochtertje van vrienden hebben misbruikt, in zwembaden in Arcen en in Julianadorp. De rechter vond daar onvoldoende bewijs voor en sprak de man daarvan vrij. Lees ook: - Eis: twee jaar cel voor ontucht met minderjarigen