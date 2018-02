Tiny house op wielen: 'Bij elke rotonde krijg ik buikkrampen'

Paula den Hoed en Rox Menses uit Leek zijn 35 jaar getrouwd en staan voor misschien wel de grootste uitdaging van hun leven. Zij verhuizen van een woning van 150 vierkante meter naar een 'tiny house' van twintig vierkante meter.

Maandag werd het huisje op wielen van Leek naar Ten Boer gebracht.

Buikkrampen



Paula reed achter het huisje aan, Rox vond het iets te spannend. 'Ik durfde er niet achteraan te rijden. Bij elke bocht en elke rotonde krijg ik buikkrampen. Dat heb ik maar eventjes niet gedaan.'

Tentje



Het stel droomt al jaren van het wonen in een tiny house. Vier jaar geleden begonnen zij met het bouwen van een eigen huis op wielen. 'Wij zaten in ons eigen huis. De luxe, alle spullen die we hebben. Wij dachten: dat kan anders', zegt Rox.

Paula: 'Het begon misschien wel in een tentje in Frankrijk. Daar zaten wij drie weken met de kinderen. En als we terug kwamen hadden wij eigenlijk niks gemist. Zo veel hebben wij niet nodig.'

Escape



In het voorjaar wil het stel officieel in het huisje gaan wonen. Hun huis in Leek zetten ze voorlopig nog niet in de verkoop. 'Dan hebben wij toch nog een escape, mocht het uiteindelijk niet bevallen. Maar daar ga ik niet vanuit', zegt Paula.

Het huisje komt op een weiland in Ten Boer te staan. Daar moeten in de loop van de tijd nog negen andere tiny houses bij komen.

