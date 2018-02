Vandalen vernielen ijsvloer: 'Dan ben je gewoon enorm boos en diep teleurgesteld'

'We zagen het gebeuren. Dan ben je gewoon enorm boos en diep teleurgesteld.' Renzo Mulder baalt enorm van de vandalen die zondag de groeiende ijsvloer van de ijsbaan in Scheemda vernielden, door er zware voorwerpen op te gooien.

'Niet alleen wij, maar ook de mensen die gebruik willen maken van de ijsbaan. We houden de moed erin en gaan ervoor dat woensdag of donderdag toch kunnen schaatsen', zegt Mulder.

In de achtervolging

'We hebben ze zelf gezien en zijn er nog achteraan gegaan, maar dat was tevergeefs', zegt Pascal Helweg van IJsvereniging Oldambt.

Door de wakken in het ijs, gaat de ijsbaan later open dan gepland. 'En we hebben maar een week vorst', treurt Mulder. 'Terwijl we al wel de nodige consumpties aangeschaft hadden. Dus dat is ook weer een probleem.'

