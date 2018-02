Kan er geschaatst worden of niet? Op allerlei plaatsen in onze provincie wordt keihard gewerkt aan ijsbanen, maar de zon én vandalen lijken spelbrekers. Dat en meer in Noord Vandaag.

1. Het belang van een goede onderbroek

Marathonschaatser Robert Post staat te popelen om te rijden in Noordlaren. Hij komt net uit Zweden, waar hij een marathon heeft gereden bij -18 graden. De gevoelstemperatuur was daar -30. Hij vertelt over ijs op de kin, ijs in de snor en het belang van een goede onderbroek.

2. Vernielde ijsvloeren

In Noordlaren is de zon mogelijk spelbreker, maar de ijsbaan in Scheemda is op een andere manier om zeep geholpen. Ronald neemt een kijkje bij beide banen.

3. Vogelgriep

Weer een domper voor kippenboeren. Na de ellende met fipronil is nu vogelgriep uitgebroken bij een boerderij in Oldekerk. Alle 36.000 kippen zijn maandag geruimd. Verslaggever Jan Been staat bij de getroffen boerderij en Bart Thybaut van LTO Noord vertelt of er gevaar is voor de volksgezondheid.

4. Tiny house

Rox Menses en Paula den Hoed zijn 35 jaar getrouwd en staan voor misschien wel de grootste uitdaging van hun leven. Zij verhuizen van een woning van 150 vierkante meter naar een tiny house van twintig vierkante meter.

5. Autopech

Als je morgen op tijd weg moet met de auto, houd er dan rekening mee dat hij niet meteen start. De kou zorgde vandaag voor drukte bij de ANWB. Ronald gaat op pad met wegenwachter Jeroen.

