Oud-fractievoorzitter brak uit onvrede met Gemeentebelangen

Dries Zwart, voormalig fractievoorzitter van Gemeentebelangen Appingedam, is het over een aantal 'essentiële dingen' faliekant oneens met zijn oude partij.

Hij vertrok in januari plotseling bij Gemeentebelangen om een nieuwe partij op te richten. Maar er lijkt meer aan de hand.

'Ik ben van de kieslijst geschrapt'

'Ik ben door het bestuur van Gemeentebelangen Appingedam van de kieslijst geschrapt', stelt Zwart nu. 'Dat doet me wel wat.'

De reden? Volgens Zwart wil het bestuur van Gemeentebelangen geen discussie binnen de partij. 'Leden wordt niets gevraagd. Alles wordt gedaan om de positie van Gemeentebelangen Appingedam te beschermen. Terwijl ik zeg dat 'wij van Appingedam' niet het belangrijkste zijn nu: we gaan fuseren met Delfzijl en Loppersum, daar moeten we ons op richten.'

Denken in de richting van de nieuwe partij

Zwart wil daarom nu een nieuwe lokale partij oprichten, voor de gemeente die ontstaat uit de samenvoeging van Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Zwart zegt voortaan te denken in de richting van de nieuwe partij. Die moet over 2,5 jaar op het stembiljet van de nieuwe gemeente - die op dit moment nog geen naam heeft - staan.

'De nieuwe partij moet een soort DAL-belang worden. En daarvoor moeten we beginnen op nul. We moeten niet vanuit de drie oude gemeenten denken. We hebben voldoende problemen die in het hele gebied spelen: zo blijft er te weinig jeugd in Noord-Groningen wonen. Op dat soort dingen moeten we ons nu richten en niet meer vanuit de gemeenten die over ruim twee jaar niet meer bestaan.'

Reactie Gemeentebelangen

Gemeentebelangen is het niet eens met de uitlatingen van de oud-fractievoorzitter. 'Dries Zwart heeft zichzelf teruggetrokken om persoonlijke redenen', stelt bestuursvoorzitter Tiny Tuil.

'We hebben een gesprek gehad en na beraad heeft Zwart zich teruggetrokken. Hij is lang actief geweest voor de partij en zegt nu dat er een verschil van inzicht zou zijn. Wij zien dat zelf niet zo.'

Tuil weet nog niet of en hoe de partij aan de verkiezingen voor de nieuwe 'DAL-gemeente' gaat meedoen. 'We zijn al bijna 52 jaar Gemeentebelangen en komen op voor de belangen van de inwoners. Dat zet je niet zomaar ineens opzij.'

