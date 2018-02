Deel dit artikel:











Vragen over openbaar vervoer naar nieuwe Ommelander Ziekenhuis Tussen de bushalte en het ziekenhuis zou een zelfrijdend busje worden ingezet (Foto: Provincie Groningen)

Is één bus per uur van Delfzijl naar het nieuwe Ommelander Ziekenhuis in Scheemda voldoende?

Dat vragen de ChristenUnie en de PvdA in Provinciale Staten aan het provinciebestuur. Voor patiënten, bezoekers én personeel Komende zomer gaat het nieuwe ziekenhuis open en sluiten de ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten. 'Wij maken ons zorgen over de patiënten, maar ook over de bezoekers en het personeel', zegt Statenlid Fredric Geijtenbeek van de ChristenUnie. 'Het is nogal wat als je als patiënt vijftig minuten moet wachten op je afspraak, omdat je veel te vroeg bent aangekomen. Of dat je als personeelslid na je werk drie kwartier moet wachten op de bus.' Zelfrijdend busje Tussen de bushalte en de hoofdingang van het ziekenhuis zou een zelfrijdend busje worden ingezet. De ChristenUnie en de PvdA willen ook weten of die plannen doorgaan. Lees ook: - OZG: 'Er rijdt wel degelijk een rechtstreekse bus vanuit Delfzijl'

