Deel dit artikel:











Vogelgriep in Oldekerk is besmettelijke variant H5N6 Het bedrijf in Oldekerk wordt geruimd (Foto: De Vries Media)

De vogelgriepvariant die in het pluimveebedrijf in Oldekerk is uitgebroken, is van het type H5N6. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vastgesteld.

Al eerder was bekend dat het om het H5-type ging, een erg besmettelijke en voor pluimvee dodelijke variant. Nu is dus ook de N-component van het virus bekend. Het is dezelfde variant van vogelgriep als bij het bedrijf in Biddinghuizen, dat in december vorig jaar werd getroffen. Ruiming is aan de gang De ruiming van het getroffen pluimveebedrijf in Oldekerk is nog in volle gang. Lees ook: - Vogelgriep velt ook kippenslachterij Storteboom: 'Geen risico op lege schappen'

- Pluimveebedrijf in Oldekerk getroffen door vogelgriep, dieren worden vergast

- Zo werkt kippen ruimen: purschuim en vergassing