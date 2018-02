Wie is Willem Blijdorp, die tot het groepje superrijken behoort?

De Groningse ondernemer Willem Blijdorp gaat met zijn bedrijf B&S Group naar de beurs in Amsterdam. Maar wat weten we eigenlijk over hem?

'Hij is een zeer schuchtere, teruggetrokken Groninger. Hij behoort tot het selecte groepje superrijken, de vijftig rijksten van dit land.' Dat zegt journalist Sonny Motké, van het zakenblad Quote. Hij volgt Blijdorp en zijn werk al langer.

'Hij woont nu in Zwitserland en laat zich zelden of nooit verleiden tot een vraaggesprek in de media. Wij moeten het ook altijd doen met postduifberichtjes van zijn woordvoerders. Het is in elk geval iemand die heel lang nadenkt, voordat hij een beslissing neemt', vertelt Motké.

'Beslissen op gevoel'

'Meestal beslist hij op basis van gevoel. Daar gaat hij zover in, dat hij niet alle afspraken schriftelijk laat vastleggen. Dan kan je wel af en toe je neus stoten. Maar deze man is toch ver gekomen.'

Butterfahrten

Blijdorp is onder meer bekend van de Butterfahrten, de belastingvrije boottochtjes vanuit de Eemshaven. 'Daarmee begon hij in de jaren 70 en 80. Zo kon hij producten aan mensen aanbieden, zonder accijns. Zoals sigaretten en koffie, maar ook boter. Vandaar de naam Butterfahrten. Dat was een handel waar niet elke wetsdienaar in Nederland om zat te springen.'

Negen-nullen-notering

Motké moet gissen hoe groot het vermogen van Blijdorp exact is. 'Wat wij kunnen zien is niet het volledige beeld, want hij zit in het deels gecamoufleerde Zwitserland. Wij komen uit op ongeveer 610 miljoen euro, nummer 49 van de Quote 500.'

'Maar het zit er dik in dat hij richting het miljardairschap gaat. Die geruchten gaan al veel langer. Hij heeft investeringsmaatschappijen in Zwitserland en Luxemburg. En daar komt nu de beursgang bij. Daar kan hij flink mee cashen. Dan komt de negen-nullen-notering, zoals wij dat zeggen, snel dichter bij.'

